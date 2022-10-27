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Общество

Михаил Ведерников: В регионе осталось мобилизовать несколько десятков граждан

27.10.2022 11:21|Псков

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в Псковской области проходят в штатном режиме. Регион практически выполнил задание, для выполнения плана по мобилизации осталось призвать несколько десятков граждан. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на пресс-конференции ТАСС в Москве сегодня, 27 октября.

Глава региона заявил, что призыв оставшихся займёт несколько дней, а сложности с призывом возникали только в первые недели. 

«Первые недели две были сбои, не было очередей. Сбои были связаны с некорректным вручением повесток людям, которым не должны были их вручать. Это касается сотрудников предприятий оборонного комплекса, тех, кто не попадает под призыв. Это единичные случаи, их отрабатываем на уровне мобилизационной комиссии. Были случаи, когда возвращали из учебного центра. Лично подключался к решению вопросов», - отметил Михаил Ведерников. 

Реакция жителей на ошибки в рамках частичной мобилизации, по мнению губернатора, была естественной – матери и жёны псковичей переживали. Михаил Ведерников заметил, что их можно понять, так как для каждой семьи это серьёзный стресс. 

«В Псковской области в подавляющем большинстве никто не бегал (уклонялся от призыва - ред.), пришли с готовностью защищать Родину. Я был в дивизии, проконтролировал подготовку. Ребята настроены на победу, все - высокие профессиональны, у всех есть внутренний стержень. Говорю об этом с гордостью», - подчеркнул губернатор.

Теги: #регион60 #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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27.10.2022, 09:430 Руководители школьных музеев приняли участие в семинаре «Без срока давности» в Невельском районе 27.10.2022, 09:400 Сотрудники МЧС участвуют в проекте #МыВместе в Псковской области 27.10.2022, 09:350 Правительство выделит деньги на приобретение стульев для новоржевской школы 27.10.2022, 09:260 Житель Дедовичского района неправильно отбывал условное наказание и попал в тюрьму
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27.10.2022, 09:020 Гастроэнтеролог назвала самый вредный способ приготовления яиц 27.10.2022, 08:500 Число нуждающихся в подработке в Псковской области сократилось на 10% – опрос 27.10.2022, 08:380 Поиски 40-летнего мужчины с чемоданом продолжаются в Псковской области 27.10.2022, 08:260 Россиян с непогашенной судимостью хотят призвать по мобилизации
27.10.2022, 08:151 Движение в сторону центра на Рижском проспекте в Пскове затрудняет ДТП. ВИДЕО 27.10.2022, 08:090 В России создадут «горячую линию» по возврату денег за отмененные концерты 27.10.2022, 07:580 Гдович не сказал невесте, что уходит добровольцем на СВО 27.10.2022, 07:381 В России предложили повысить налог на воду
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26.10.2022, 22:130 Жители Псковской области направили более 30 тысяч заявлений в Росреестр онлайн 26.10.2022, 22:052 Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» завершился в Пскове 26.10.2022, 22:000 Приставы рекомендовали псковичам проверять себя на долги через электронные сервисы 26.10.2022, 21:500 Льготный проезд студентов на междугородних маршрутах возобновил «Псковпассажиравтотранс»
26.10.2022, 21:390 Великолучане стали призерами турнира Московской области по самбо 26.10.2022, 21:290 В себежской колонии начали шить женские и детские футболки 26.10.2022, 21:076 Большинство иностранных слов предложили запретить использовать на госуровне 26.10.2022, 20:540 Курсы первой медицинской помощи для волонтеров пройдут в Пскове и Великих Луках
26.10.2022, 20:330 Россиянин вспомнил старые обиды и забил до смерти ругавшего его в детстве отца 26.10.2022, 20:182 К укладке верхнего слоя асфальта приступили на платной дороге в Печорском районе 26.10.2022, 20:001 День народного единства станет темой Александро-Невских бесед в Пскове 26.10.2022, 19:393 Оккультные и астрологические традиции изучат студенты в Пскове
26.10.2022, 19:250 Начать жизнь заново: как псковские специалисты помогают беженцам из Украины 26.10.2022, 19:110 В Москве провели совещание с представителями псковских профсоюзов 26.10.2022, 18:591 Началась укладка асфальта на улице Новаторов в Пскове 26.10.2022, 18:420 Псковскому центру сопровождения пациентов с хронической сердечной недостаточностью исполняется пять лет
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