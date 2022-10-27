Общество

Михаил Ведерников: В регионе осталось мобилизовать несколько десятков граждан

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в Псковской области проходят в штатном режиме. Регион практически выполнил задание, для выполнения плана по мобилизации осталось призвать несколько десятков граждан. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на пресс-конференции ТАСС в Москве сегодня, 27 октября.

Глава региона заявил, что призыв оставшихся займёт несколько дней, а сложности с призывом возникали только в первые недели.

«Первые недели две были сбои, не было очередей. Сбои были связаны с некорректным вручением повесток людям, которым не должны были их вручать. Это касается сотрудников предприятий оборонного комплекса, тех, кто не попадает под призыв. Это единичные случаи, их отрабатываем на уровне мобилизационной комиссии. Были случаи, когда возвращали из учебного центра. Лично подключался к решению вопросов», - отметил Михаил Ведерников.

Реакция жителей на ошибки в рамках частичной мобилизации, по мнению губернатора, была естественной – матери и жёны псковичей переживали. Михаил Ведерников заметил, что их можно понять, так как для каждой семьи это серьёзный стресс.

«В Псковской области в подавляющем большинстве никто не бегал (уклонялся от призыва - ред.), пришли с готовностью защищать Родину. Я был в дивизии, проконтролировал подготовку. Ребята настроены на победу, все - высокие профессиональны, у всех есть внутренний стержень. Говорю об этом с гордостью», - подчеркнул губернатор.