Михаил Ведерников: В регионе осталось мобилизовать несколько десятков граждан

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в Псковской области проходят в штатном режиме. Регион практически выполнил задание, для выполнения плана по мобилизации осталось призвать несколько десятков граждан. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на пресс-конференции ТАСС в Москве сегодня, 27 октября.
Глава региона заявил, что призыв оставшихся займёт несколько дней, а сложности с призывом возникали только в первые недели.
Реакция жителей на ошибки в рамках частичной мобилизации, по мнению губернатора, была естественной – матери и жёны псковичей переживали. Михаил Ведерников заметил, что их можно понять, так как для каждой семьи это серьёзный стресс.
«В Псковской области в подавляющем большинстве никто не бегал (уклонялся от призыва - ред.), пришли с готовностью защищать Родину. Я был в дивизии, проконтролировал подготовку. Ребята настроены на победу, все - высокие профессиональны, у всех есть внутренний стержень. Говорю об этом с гордостью», - подчеркнул губернатор.