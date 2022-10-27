Андрей Маковский: В Псковской области не хватает центров поддержки семей мобилизованных

В Псковской области не хватает центров поддержки семей мобилизованных, заявил лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский на сессии регионального парламента 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Андрей Маковский рассказал, что посетил центр поддержки мобилизованных в Пскове. Он подчеркнул, что сейчас семьи мобилизованных могут решить там практически все свои вопросы. «Это важное дело и действительно помогает гражданам. Подобных центров не хватает в Великих Луках и в других крупных районах», - продолжил он.
Парламентарий также обратил внимание на то, что на федеральном уровне некоторые политики говорили о возможности призыва девушек. «Мы это не поддерживаем», - сказал он. Кроме того, партия добилась отсрочки для многодетных отцов, напомнил Андрей Маковский.
Также депутат напомнил бизнесу, что создан комитет по защите предпринимателей от рейдерства.