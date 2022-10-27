Общество

Михаил Ведерников: Большинство опасавшихся мобилизации покинули Россию

Большинство людей, которые боялись попасть под частичную мобилизацию, покинули территорию РФ. Сейчас уклонисты – единичные случаи. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в ходе пресс-конференции ТАСС в Москве сегодня, 27 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть те, кто прячется, но военкомат их выковыривает. Мы сразу отказались от мер, когда сотрудники ГИБДД и военкомата останавливают автомобиль и вручают повестку. Уклонисты - это единичные случаи, в основном люди достойно принимают вызов», - отметил глава региона.

Он заметил, что в случае, когда повестка приходит ошибочно или с нарушениями, человек не считается уклонистом.

Глава региона также добавил, что если человек призван ошибочно из-за состояния здоровья, то его вернут обратно. В самих призывных пунктах, по словам губернатора, нет медицинской комиссии, но её можно пройти в учебном центре, если мобилизованный заявит о проблемах со здоровьем.