На границе РФ в Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации

Передвижные пункты мобилизации на границе РФ и Евросоюза в Псковской области свернули. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на пресс-конференции ТАСС в Москве 27 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Очередей на границах в Псковской области нет. Все, кто хотел выехать, уже выехали, а мобильный призывной пункт, который ранее был развёрнут на границе, свернули», - рассказал глава региона.
Отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что пункты мобилизации были установлены в качестве «дополнительного фильтра», а очереди на границах с Эстонией и Латвией были не из граждан Российской Федерации.