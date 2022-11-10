Общество

Псковички массово жалуются на отсутствие связи с мобилизованными родственниками

Жительницы Псковской области стали массово оставлять жалобы на сайте губернатора по поводу невозможности связаться с их мобилизованными родственниками.

«Обращаюсь к вам с просьбой провести проверку по мобилизованному Архипову Сергею Геннадьевичу. 23 сентября 2022 года он получил повестку, а 25 сентября 2022 года Архипов Сергей Геннадьевич находился уже в городе Твери (улица Боковая, 29). Какая часть, мы не знаем. 21 октября он уже был в Новом Осколе, оружие ему там тоже уже выдали, куда их дальше собирались вести, неизвестно. Последний раз с ним общались, он сказал, что ему до сих пор не присвоили номер и нет жетона, зарплата не выплачивалась, сейчас уже на связь не выходит, с 22 октября телефон выключен», - написала автор жалобы.

На обращение ответил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов. Он отметил, что единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей Сергею Архипову перечислили 24 октября.

«В настоящее время Архипов С. Г. имеет статус военнослужащего, в связи с чем по всем обстоятельствам, связанным с закреплением личных номеров Вооруженных Сил Российской Федерации, необходимо обращаться к должностным лицам воинской части по месту прохождения военной службы», - добавил Андрей Вьюнов.

При этом под публикацией начали появляться комментарии от других жительниц области, которые также жалуются на отсутствие связи с их мобилизованными родственниками.

«Такой же вопрос, муж выходил на связь последний раз 21 октября! После на связь не выходил! Где он, что с ним, мы просто не знаем! Дайте здесь разъяснения!» - потребовала женщина.

«Они все на связь не выходят», - ответила ей другая псковичка.

«Никто ответа не даёт. В военкомат ходила, они же должны знать, где их люди находятся, а они говорят, что они информацией не владеют, они их передали в Тверь, и дальше нет информации. Как быть родственникам? За что такие издевательства? Почему никто не располагает информацией?» - посетовала родственница ещё одного мобилизованного.