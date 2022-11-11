Общество

Экоактивисты попытались приклеить себя к картине Мунка «Крик»

Активисты из движения по борьбе с нефтью пытались приклеить себя к знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик» в Национальном музее Норвегии.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

Уточняется, что два человека попытались приклеить себя к картине, а третий снимал их на видео, сообщает «Российская газета» со ссылкой на USNews.

Полотно было защищено стеклом и не пострадало. Хулиганов задержали.

В музее заявили, что помещение, где выставлена картина, освободили от публики и на время закрыли, остальная часть музея осталась открытой.

Напомним, в последние недели по всему миру происходят нападения на произведения искусства, которые совершают члены организации, борющиеся с добычей нефти: они приклеивают себя к картинам, обливают полотна супом.

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