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Экоактивист попытался приклеить себя к картине «Девушка с жемчужной сережкой» в Гааге

Полиция в Гааге задержала трех вандалов, называющих себя экоактивистами, которые пытались испортить картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» - один из них приклеивался к полотну головой, второй выливал на шедевр консервированный суп из жестяной банки. Об этом сообщает портал NL Times.

Позднее представители королевской галереи Маурицхёйс, где хранится названная картина XVII века, заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. «Состояние картины было оценено нашими реставраторами. К счастью, произведение искусства за стеклом не пострадало"», - приводит цитату представителей галереи РИА Новости.

Видео: РИА Новости

Сообщается, что полиция задержала трех участников акта вандализма за «публичное причинение вреда собственности».

Осенью 2022 года вандалы обливали картины известных художников в ряде европейских музеев, тем самым, по их мнению, стремясь привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, в Лондоне две активистки движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее на Трафальгарской площади.

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В Потсдаме под Берлином участники движения «Последнее поколение» облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне «Стог сена», которая оценивается более чем в 110 миллионов долларов.