В Псковской области мобилизовали мужчину с проблемами со слухом

В Псковской области продолжают разбираться с допущенными нарушениями в рамках частичной мобилизации. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.
«Рассмотрено представление прокуратуры об отмене решений мобилизационной комиссии муниципального района в отношении сотрудников предприятия, включенного в реестр оборонно-промышленного комплекса. Удовлетворено требование об отмене решения в отношении двух многодетных родителей, которые были мобилизованы. Самостоятельно вынесли на заседание вопрос в отношении ранее призванного гражданина. Муниципальная комиссия и военкомат проигнорировали его проблемы со слухом и мобилизовали», - отметил губернатор.
Решение комиссии было отменено, мужчину с проблемами со слухом, как и двух многодетных отцов, скоро вернут домой, добавил Михаил Ведерников.