Общество

Мобилизованного героя публикации «МК в Пскове» вернули домой

Многодетного отца из деревни Насва Новосокольнического района, которого мобилизовали в октябре, вернули домой, пишет «МК в Пскове».

Фото: Наталья Нефедова

«У нас уже все хорошо, он дома!» - рассказала его супруга Наталья Нефедова.

В ответ на обращение женщины на сайте губернатора начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов написал, что «решение призывной комиссии по мобилизации Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов <...> отменено».

Ситуация, с которой столкнулась семья Нефедовых, описана в статье «Проехала 3000 км: псковичка пытается вернуть домой мобилизованного мужа с правом на отсрочку». Женщина несколько недель добивалась возвращения мужа. Она написала обращение на сайт губернатора, в котором объяснила, что у них с супругом на иждивении трое детей. Повестку мужчина получил в начале октября, и отправился на обучение в Тверь. Позже вышел приказ начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, согласно которому от призыва освобождали отцов троих детей до 16 лет.

То, что супруг подпадает под критерии для отсрочки, говорилось и в ходатайстве, которое Наталья получила от военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов Псковской области.

Женщина несколько раз обращалась в военкомат с просьбой вернуть мужа, пока его не отправили в зону проведения специальной военной операции. 14 ноября было созвана призывная комиссия по мобилизации Псковской области под руководством губернатора Михаила Ведерникова, на которой было принято решение о возвращении мужчины.