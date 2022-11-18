Общество

Псковичи продолжают жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным

Жалобы на отсутствие выплат мобилизованным продолжают публиковать на сайте губернатора Псковской области.

«26 сентября 2022 года моего сына <...> мобилизовали из города Пскова на СВО. За весь период он получил только 15 тысяч рублей. Просим разобраться с выплатами денежного довольствия и губернаторской выплатой», - написал мужчина на сайте главы региона 18 ноября.

«<...> 26 сентября 2022 года убыл в военную часть 32010, с 29 сентября находится в ЛНР в районе Сватово. Выплачено 15 230 рублей. Попытки связаться по телефону с командованием части безрезультатны», - такое обращение на сайте появилось 20 ноября.

Кроме того, псковичи начали направлять губернатору жалобы по поводу отсутствия зарплат у мобилизованных. В такой ситуации, например, оказался мобилизованный 22 сентября мужчина. По словам его супруги, которая оставила сообщение на сайте губернатора, муж получил региональную единовременную выплату, однако после зарплата на его карту не начислялась.

В аналогичной ситуации оказалась многодетная мать.

«Если не приходит зарплата мобилизованному, что делать? Позвонили в министерство обороны, просто отвечают: "Ждите..." А что ждать, когда их две уже не пришло? Пришла только выплата 50 000. Я многодетная мама, хочется помочь мужу, а ему не платят (элементарно посылку собрать). Может, ошибку допустили. Как найти выход в данной ситуации?» - спросила она.

Ответственным за реагирование на данные жалобы назначен начальник управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Он заверил, что обращения приняты к рассмотрению.

Напомним, по данным на 7 ноября, единовременные выплаты в Псковской области получили 98% мобилизованных. Частичная мобилизация в России завершилась 31 октября.