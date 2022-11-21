Общество

Внешние отделочные работы завершили в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове

Открытие нового пространства и модернизированной библиотеки в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове планируется в следующем году, на данный момент в здании завершены внешние отделочные работы. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все идёт по плану, завершены внешние отделочные работы, также идут отделочные работы внутри здания. Объект внешне практически готов, летом планируем благоустройство территории, есть интересные решения», - рассказал глава города.

Смотрите также Завершаются работы на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Он также поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и федеральный центр за обеспечение дополнительным финансированием на закупку красивого и современного мультимедийного оборудования.