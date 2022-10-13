Общество

Завершаются работы на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Наружные работы в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове подходят к завершению. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Преображение бывшего кинотеатра "Октябрь" продолжается. Снаружи здание почти готово. Осталось доделать крыльцо, фасады и отмостку. К зиме подрядчик также очистит и выровняет территорию, а весной проведет благоустройство – сделает временную стоянку для транспорта и газоны, посадит деревья и кустарник», - рассказал Борис Елкин.

К зданию уже подведены все инженерные сети, внутри идут отделочные работы. По словам Бориса Елкина, до конца года они завершатся в цоколе и на 1-ом этаже. «Как только согласуем планировочные решения конференц-зала – будет доделан и 2-й этаж. Затем начнется наполнение пространства оборудованием и мебелью», - отметил сити-менеджер.

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Он напомнил, что при поддержке правительства Псковской области в центре города появится современный библиотечный центр. «Здесь будут проходить выставки, коворкинг-сессии, конференции и кинопоказы. Посетители также смогут полюбоваться неизбитым видом на Псковский кремль и с пользой и удовольствием провести время», - добавил Борис Елкин.