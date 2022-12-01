Общество

Клиенты Сбера смогут снимать наличные в любом магазине «ВкусВилл»

Сбер совместно с брендом «ВкусВилл» завершил подключение сервиса снятия наличных на кассах во всех магазинах сети. С 1 декабря наличные можно снять в любом магазине сети. Сейчас это более 1,3 тысячи магазинов в 67 городах России. В 2022 году выдано более 400 млн рублей и совершено 156 тысяч транзакций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Наш совместный пилотный проект, который стартовал ещё в 2019 году в нескольких магазинах "ВкусВилл", оказался очень успешным. Поэтому мы масштабировали сервис на все магазины сети и широко внедряем его в других торговых сетях по всей стране. Наша задача — расширить доступ людей к финансовым услугам с помощью простых и удобных инструментов на каждый день», - отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Клиенты Сбера могут снять до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч рублей в сутки без комиссии. Чтобы получить наличные, нужно сообщить об этом кассиру и совершить покупку. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой, выдаст покупателю наличные. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

«В своей работе мы всегда ориентируемся на потребности покупателей, в наших магазинах работают сервисы, которые им нужны здесь и сейчас. Многим людям удобно снимать наличные прямо при покупке продуктов, это помогает значительно сэкономить время. Например, в предпраздничный период сервис будет особенно актуален для тех, кто выбирает дарить деньги в подарок. Уже несколько лет услуга снятия наличных доступна на наших кассах, мы сделали это первыми в России вместе с командой Сбербанка. Сначала сервис был доступен лишь в некоторых крупных городах присутствия бренда, сейчас снять наличные покупатели могут в любом магазине "ВкусВилл". Услугу уже успели оценить жители небольших городов, где банкоматы не всегда есть у каждого в шаговой доступности», - сказала лидер микросервиса оплат и касс «ВкусВилл» Марина Фролова.