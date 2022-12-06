Задержки при капремонте школ объяснил Михаил Ведерников

Задержки при капремонте школ Псковской области объяснил глава региона Михаил Ведерников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть несколько школ, где ремонты еще окончательно не завершены. Буквально вчера я проводил совещание по капремонту школ, в том числе, печорских. Проблема заключается в том, что изначально не все работы были предусмотрены в проектно-сметной документации, пришлось вносить изменения. Объективно не везде можно было выполнить запланированный объем до начала учебного года. Мы обсуждали с родителями и приняли решение не половинить этот ремонт, а полноценно завершить. По многим контрактам нет нарушения сроков, ремонт должен быть сдан до конца декабря», – пояснил губернатор.