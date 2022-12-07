Общество

Три пункта временного размещения беженцев осталось в Псковской области

Три пункта временного размещения беженцев осталось в Псковской области. Об этом рассказал начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Псковской области сейчас осталось три пункта временного размещения беженцев. Больше всего людей сейчас находится в Невельском районе в санатории "Голубые озера". Там сегодня 67 человек, – сообщил Алексей Овсянников.

Он отметил, что полиция следит за охраной общественного порядка в местах размещения беженцев также и в Пскове, в Пушкинских Горах.

«Не собираюсь никого делить на хороших и плохих, но факты нарушения общественного порядка были. Привлекаются, как и другие жители, к административной ответственности», – добавил начальник УМВД.