Более 90% фактов вандализма раскрываются в Псковской области. Об этом рассказал начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос радиослушательницы.
Он также назвал причину, почему раскрытие дел по фактам вандализма широко не освещается: как правило хулиганят несовершеннолетние.
Начальник УМВД, кроме того, прокомментировал резонансный случай с расстрелом автобуса №4 в Пскове травматическим оружием.
«Виновный установлен, он совершеннолетний, дело по статье "Хулиганство" возбуждено. Расследованию помогли камеры "Безопасный город"», – уточнил гость студии.
Также он сообщил, что в регионе установили порядка 27 «умных» камер с функцией распознавания госномеров.