Общество

Более 90% фактов вандализма раскрываются в Псковской области

Более 90% фактов вандализма раскрываются в Псковской области. Об этом рассказал начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос радиослушательницы.

«Больше 90% фактов вандализма раскрывается. Не по каждому факту возбуждается уголовное дело, но все расследуются, и виновные устанавливаются. Огромное подспорье оказывает система "Безопасный город", в области работает почти 400 камер. Они устанавливались с нашими подсказками», – сообщил Алексей Овсянников.

Он также назвал причину, почему раскрытие дел по фактам вандализма широко не освещается: как правило хулиганят несовершеннолетние.

Начальник УМВД, кроме того, прокомментировал резонансный случай с расстрелом автобуса №4 в Пскове травматическим оружием.

«Виновный установлен, он совершеннолетний, дело по статье "Хулиганство" возбуждено. Расследованию помогли камеры "Безопасный город"», – уточнил гость студии.

Также он сообщил, что в регионе установили порядка 27 «умных» камер с функцией распознавания госномеров.