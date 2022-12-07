Уровень детской преступности в Псковской области один из самых низких в России

Уровень детской преступности в Псковской области один из самых низких в Северо-Западном федеральном округе и в целом в России. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Алексей Овсянников отметил, что это результат совместной работы УМВД и правительства области. Он поблагодарил специалистов за проведенную работу и реализованные проекты по этому спецконтингенту (программы профильных смен в детских лагерях, «Волшебный мяч», «Международный поход»).
«Многие эти ребятишки – талантливые спортсмены, они могут быть прекрасными футболистами, баскетболистами, теннисистами. На скользкую дорожку преступности не возвращается почти никто», – заключил начальник регионального УМВД.