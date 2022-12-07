Почти 40% личного состава УМВД Псковской области – женщины

Ситуацию с кадровой обстановкой в управлении МВД России по Псковской области прокомментировал его начальник Алексей Овсянников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, не хватает кадров в патрульно-постовой службе, в ГАИ.
Также начальник УМВД по региону сообщил, что почти 40% личного состава УМВД Псковской области на сегодняшний день – женщины. «Это ни хорошо, ни плохо, это реалии сегодняшнего дня. Из числа участковых 50% составляют женщины, которые справляются иногда даже лучше, чем мужчины со своими обязанностями», – пояснил Алексей Овсянников.