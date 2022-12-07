Общество

Почти 40% личного состава УМВД Псковской области – женщины

Ситуацию с кадровой обстановкой в управлении МВД России по Псковской области прокомментировал его начальник Алексей Овсянников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С личным составом туго. Когда-то давно решили не вводить в штат муниципальные должности. Псковская область она такая: довольствуется тем, что есть, лишнего не попросит. У нас по сравнению с соседями – Новгородской областью – на 600 человек штат меньше. У нас очень маленькая штатная численность, мы сокращены до минимума. С учётом того, что мы подбрюшье Питера и Москвы, зачастую испытываем большой дефицит личного кадрового состава. Также отряд постоянно находится на Кавказе, в командировках, в зоне СВО», – отметил гость студии.

Кроме того, не хватает кадров в патрульно-постовой службе, в ГАИ.

Также начальник УМВД по региону сообщил, что почти 40% личного состава УМВД Псковской области на сегодняшний день – женщины. «Это ни хорошо, ни плохо, это реалии сегодняшнего дня. Из числа участковых 50% составляют женщины, которые справляются иногда даже лучше, чем мужчины со своими обязанностями», – пояснил Алексей Овсянников.