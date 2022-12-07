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Общество

Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости

07.12.2022 17:43|Псков

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», - приводит слова главы государства на заседании Совета по правам человека в среду ТАСС

Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках территориальной обороны, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тысяч находится в зоне проведения операции, то есть половина, в войсках, находится в группировке. Из этих 150 тысяч находящихся в группировке половина только - это 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», - приводит цитату РИА Новости.

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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07.12.2022, 16:340 Сбер и X5 Group запустили сервис снятия наличных в «Пятёрочке» 07.12.2022, 16:173 Борис Елкин заявил о нехватке снегоуборочной техники в Пскове 07.12.2022, 16:090 О конкуренции на конкурсе красоты рассказала обладательница титула «Мисс Псков-2022» 07.12.2022, 16:060 Фракция ЛДПР в региональном парламенте рекомендовала увеличить финансирование на освещение улиц
07.12.2022, 16:050 Качество российского высокотехнологичного оборудования оценил с хирургами Пскова Игорь Дитрих 07.12.2022, 15:570 Алексей Севастьянов предложил увеличить финансирование детско-юношеской школы ФК «Псков» 07.12.2022, 15:530 Гавань без причала 07.12.2022, 15:490 Александр Братчиков добивается увеличения финансирования поддержки русского языка как государственного
07.12.2022, 15:490 Сбербанк внедрил проект «Школьная карта» в великолукском лицее 07.12.2022, 15:382 Как найти своего участкового, рассказал начальник псковской полиции 07.12.2022, 15:350 Порядка 60 ФАПов в Псковской области будут продавать лекарства с января 07.12.2022, 15:330 Получение грантов для сельхозкооперативов упростили в России
07.12.2022, 15:260 Надежной связью главную газовую артерию России обеспечит билайн бизнес 07.12.2022, 15:202 Алексей Овсянников призвал псковичей жаловаться на шумных соседей в полицию 07.12.2022, 15:111 За Снегурочку ещё тысяча: как под Новый год псковские Деды Морозы «стригут деньги» 07.12.2022, 15:060 Начинается видеотрансляция брифинга об итогах фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022»
07.12.2022, 14:590 Брюнетку с короткой стрижкой продолжают искать в Пскове 07.12.2022, 14:480 Три пункта временного размещения беженцев осталось в Псковской области 07.12.2022, 14:420 На службу в ОМОН приглашают псковичей 07.12.2022, 14:300 Чудо под запретом
07.12.2022, 14:250 Насмерть замёрзшего мужчину нашли у газовой заправки в Пскове 07.12.2022, 14:220 «Беседка»: Актриса Александра Кашина о премьере спектакля «Пигмалион». ВИДЕО 07.12.2022, 14:210 Алексей Овсянников объяснил рост числа преступлений с использованием оружия в регионе 07.12.2022, 14:150 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке в Пскове
07.12.2022, 14:120 Двухдневная норма снега выпала в Пскове за ночь 07.12.2022, 14:070 Алексей Овсянников о «закладках» в Корытово: У каждой сосны полицейского не поставишь 07.12.2022, 14:060 Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года 07.12.2022, 14:001 Более 90% фактов вандализма раскрываются в Псковской области
07.12.2022, 13:570 Что изменилось в работе псковского УМВД из-за СВО, рассказал Алексей Овсянников 07.12.2022, 13:530 В Минэкономразвития создали два департамента по туризму 07.12.2022, 13:490 О перспективах социально-экономического развития России высказался Александр Козловский 07.12.2022, 13:450 Алексей Овсянников оценил готовность полиции к появлению людей с «донбасским синдромом»
07.12.2022, 13:420 Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна 07.12.2022, 13:380 Борис Елкин: Коммунальщики в этом году были готовы к зиме 07.12.2022, 13:330 Мошенники дважды за сутки позвонили начальнику псковского УМВД 07.12.2022, 13:200 Алексей Овсянников назвал отличия преступности 2022 года в Псковской области
07.12.2022, 13:181 В России не хватает акушеров - эксперт 07.12.2022, 13:120 Александр Козловский раскритиковал не поддержавших федеральный бюджет коллег по Госдуме 07.12.2022, 13:080 Магазин-гардероб продают в Пскове за 400 тысяч рублей 07.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Алексеем Овсянниковым
07.12.2022, 12:550 Претензионную работу ведут псковские власти с подрядчиками по ремонту школ 07.12.2022, 12:470 Брифинг, посвященный итогам фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022», пройдет в пресс-центре ПЛН 07.12.2022, 12:440 ДТП мешает движению на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 07.12.2022, 12:430 Как нейросеть видит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. ФОТО
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