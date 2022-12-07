Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации.
«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», - приводит слова главы государства на заседании Совета по правам человека в среду ТАСС.
Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках территориальной обороны, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тысяч находится в зоне проведения операции, то есть половина, в войсках, находится в группировке. Из этих 150 тысяч находящихся в группировке половина только - это 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», - приводит цитату РИА Новости.