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Сколько конфет в день можно есть детям, рассказал педиатр

Детям 4-6 лет можно позволить съесть за день две конфеты из сладкого новогоднего подарка, детям 7-10 лет - две-три штуки, а для детей постарше три конфеты – это предел, быстро съеденный сладкий новогодний подарок может спровоцировать пищевую аллергию и нарушение пищеварения, вызвать боли в животе, запор, тошноту и даже рвоту. Об этом сообщил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма употребления сахара для детей 4-6 лет не должна превышать 19 граммов, или 4 чайные ложки. Для детей 7-10 лет – до 24 граммов, или 5 чайных ложек. Детям старше 11 лет безопасно употреблять до 30 граммов сахара в день, или 6 чайных ложек. Детям до 4 лет употребление сахара вовсе не рекомендуют. Средняя конфета весит 13-15 граммов, из которых 8-12 граммов приходится на сахар. Выходит, что детям 4-6 лет можно съесть 2 конфеты, детям 7-10 лет 2-3 штуки, а для детей постарше 3 конфеты – это предел», - приводит цитату врача РИА Новости.

Он отметил, что бесконтрольное употребление сладостей, даже эпизодическое, может негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка. Быстро съеденный сладкий новогодний подарок может спровоцировать пищевую аллергию и нарушение пищеварения, вызвать боли в животе, запор, тошноту и даже рвоту.

«Конфеты – это довольно сложный кулинарный продукт. В них содержится много углеводов и жиров. Для того, чтобы организм ребенка их без труда переварил, требуется достаточно большое количество пищеварительных ферментов, которые вырабатывают и желудок, и поджелудочная железа, и печень. Когда мы употребляем такие продукты натощак, наши органы пищеварения оказываются не готовыми к такой провокации, в результате чего процесс пищеварения затягивается на долгие часы, возникает "тяжесть" в желудке. Помимо этого, стремительно повышается нагрузка на поджелудочную железу и происходит резкий всплеск инсулина», - подчеркнул врач.

Педиатр отметил, что физиологически в ночные часы выработка всех пищеварительных ферментов снижается, поэтому конфеты стоит отложить на утреннее и дневное время и полакомиться после завтрака или обеда.