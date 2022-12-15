Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект бюджета Пскова
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новая «Пчёлка» в Пскове
новогодние корпоративы
борьба с наледью
FAQ передача показаний
рост тарифов
лонгрид кушать подано
Газ в быту
новое в недвижимости
Есть работа
Господин Рейтингомер
Лайфхаки по зарплатной карте
Новогодняя акция на Geely
поддержка мобилизованных членов профсоюза
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 15.12.2022 08:110 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 15.12.2022 09:150 Сколько конфет в день можно есть детям, рассказал педиатр 15.12.2022 08:110 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 15.12.2022 07:330 Четыре уголовных дела по налоговым преступлениям возбудили в Псковской области с начала года 15.12.2022 06:580 Бездомных собак нельзя причислять к охотничьим ресурсам, заявил депутат Госдумы 14.12.2022 22:071 Уровень реализации нацпроектов в Псковской области приближается к 78%
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сколько конфет в день можно есть детям, рассказал педиатр

15.12.2022 09:15|ПсковКомментариев: 0

Детям 4-6 лет можно позволить съесть за день две конфеты из сладкого новогоднего подарка, детям 7-10 лет - две-три штуки, а для детей постарше три конфеты – это предел, быстро съеденный сладкий новогодний подарок может спровоцировать пищевую аллергию и нарушение пищеварения, вызвать боли в животе, запор, тошноту и даже рвоту. Об этом сообщил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма употребления сахара для детей 4-6 лет не должна превышать 19 граммов, или 4 чайные ложки. Для детей 7-10 лет – до 24 граммов, или 5 чайных ложек. Детям старше 11 лет безопасно употреблять до 30 граммов сахара в день, или 6 чайных ложек. Детям до 4 лет употребление сахара вовсе не рекомендуют. Средняя конфета весит 13-15 граммов, из которых 8-12 граммов приходится на сахар. Выходит, что детям 4-6 лет можно съесть 2 конфеты, детям 7-10 лет 2-3 штуки, а для детей постарше 3 конфеты – это предел», - приводит цитату врача РИА Новости.

Он отметил, что бесконтрольное употребление сладостей, даже эпизодическое, может негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка. Быстро съеденный сладкий новогодний подарок может спровоцировать пищевую аллергию и нарушение пищеварения, вызвать боли в животе, запор, тошноту и даже рвоту.

«Конфеты – это довольно сложный кулинарный продукт. В них содержится много углеводов и жиров. Для того, чтобы организм ребенка их без труда переварил, требуется достаточно большое количество пищеварительных ферментов, которые вырабатывают и желудок, и поджелудочная железа, и печень. Когда мы употребляем такие продукты натощак, наши органы пищеварения оказываются не готовыми к такой провокации, в результате чего процесс пищеварения затягивается на долгие часы, возникает "тяжесть" в желудке. Помимо этого, стремительно повышается нагрузка на поджелудочную железу и происходит резкий всплеск инсулина», - подчеркнул врач.

Педиатр отметил, что физиологически в ночные часы выработка всех пищеварительных ферментов снижается, поэтому конфеты стоит отложить на утреннее и дневное время и полакомиться после завтрака или обеда.

Теги: #дети #питание #конфеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 186 человек
15.12.2022, 09:150 Сколько конфет в день можно есть детям, рассказал педиатр 15.12.2022, 09:000 Как выбрать зимнюю омывайку: предложения рынка и свой, псковский продукт 15.12.2022, 08:530 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах планируют освятить 15 января 15.12.2022, 08:320 Автомобиль BMW Х5 сгорел в стругокрасненской деревне Цапелька
15.12.2022, 08:110 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 15.12.2022, 07:550 Экономист назвал способы законно не платить по кредиту 15.12.2022, 07:330 Четыре уголовных дела по налоговым преступлениям возбудили в Псковской области с начала года 15.12.2022, 07:160 Почти 500 кубометров снега вывезли с дорог и улиц Великих Лук
15.12.2022, 06:580 Бездомных собак нельзя причислять к охотничьим ресурсам, заявил депутат Госдумы 15.12.2022, 00:130 Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 14.12.2022, 22:151 Снятый в Псковской области фильм «Плакать нельзя» первым получил рибейт от региона 14.12.2022, 22:071 Уровень реализации нацпроектов в Псковской области приближается к 78%
14.12.2022, 22:030 Способы борьбы с чувством тяжести после переедания назвал российский врач 14.12.2022, 21:520 О соборе Петра и Павла с Буя расскажут псковичам в храме Александра Невского 14.12.2022, 21:430 Врачи объяснили вспышку ОРВИ и простудных заболеваний в зимнее время 14.12.2022, 21:350 Литературно-музыкальная встреча с поэтами и музыкантами пройдёт в Пскове
14.12.2022, 21:260 Псковичам напомнили правила обращения с пиротехникой накануне новогодних праздников 14.12.2022, 21:140 Афишу новогодних мероприятий представил Псковский музей-заповедник 14.12.2022, 21:060 Россиянам рассказали, как правильно хранить мандарины 14.12.2022, 20:530 Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковской области
14.12.2022, 20:440 Псковские благотворители стали лауреатами премии «Справедливая помощь-2022» 14.12.2022, 20:350 Уникальную коллекцию живописи Российской академии художеств представят в Изборске 14.12.2022, 20:170 Чемпионат области по шахматам прошёл в Пскове 14.12.2022, 20:060 Краснокнижного седого дятла заметили в Плюсском районе. ФОТО
14.12.2022, 19:582 После ремонта кровли в доме на улице Стахановской в Пскове стал протекать потолок 14.12.2022, 19:410 Движение транспорта ограничат на улице Белинского в Пскове с 20 декабря 14.12.2022, 19:405 Большинство псковичей уверены в том, что управляют своей жизнью — исследование 14.12.2022, 19:290 Работы по врезке и пуску газа завершили в великолукской деревне Булынино
14.12.2022, 19:210 Депутаты обязали уличных музыкантов Петербурга согласовывать свои выступления 14.12.2022, 19:120 Музейщики «Михайловского» провели «Пушкинские уроки» для опочецких школьников 14.12.2022, 19:020 Мужчина купил поддельную справку о регистрации и принёс её псковским полицейским 14.12.2022, 18:440 Поправки в проект бюджета города на 2023 год обсудили в Пскове
14.12.2022, 18:250 О будущих выездных проектах Псковского музея-заповедника рассказала Светлана Мельникова 14.12.2022, 18:150 «Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах. ВИДЕО 14.12.2022, 18:130 Двое жителей Себежского района украли алкоголь из местного магазина 14.12.2022, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 декабря
14.12.2022, 18:001 Достижение высокого уровня благополучия больше всего заботит российскую молодёжь – ВЦИОМ 14.12.2022, 18:002 Мыть виноград под душем посоветовали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 17:590 Пскович предстанет перед судом за угрозу задушить жену 14.12.2022, 17:520 Минцифры предлагает штрафовать компании за утечку данных пользователей
14.12.2022, 17:470 Дополнительные средства выделят на подарки для детей из семей мобилизованных Пскова 14.12.2022, 17:440 Россиянин застрелил друга на охоте, перепутав его с лосем 14.12.2022, 17:400 Как Псковский музей-заповедник готовится к Новому году, рассказала директор учреждения 14.12.2022, 17:360 Карта скидок для членов профсоюза появится в Псковской области
14.12.2022, 17:344 Вернуть беби-бум: что поможет повысить рождаемость в Псковской области? 14.12.2022, 17:312 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника. ВИДЕО 14.12.2022, 17:300 Мемориальную келью отца Иоанна предлагают посетить псковичам 14.12.2022, 17:290 Псковский композитор Николай Мишуков: Не могу жить, чтобы не писать музыку
14.12.2022, 17:270 Разыгран контракт на разбор помещений пострадавшей от пожара усадьбы в Любенске 14.12.2022, 17:240 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла почти на 20% 14.12.2022, 17:150 «Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах работы псковских эсеров в 2022 году. ВИДЕО 14.12.2022, 17:102 Розничную продажу подросткам зажигалок и газовых баллончиков предложили ограничить в Псковской области
14.12.2022, 17:060 Названа причина направления иска об изъятии у собственника Дома Седельщикова в Пскове 14.12.2022, 17:010 Прокуратура озаботилась качеством уборки снега в Порховском районе 14.12.2022, 16:471 Эксперт назвала причину посадки тополей на псковских улицах 14.12.2022, 16:440 О ходе работ над проектом переноса Анастасиевской часовни в Пскове рассказала Светлана Мельникова
14.12.2022, 16:357 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 14.12.2022, 16:290 Движение транспорта ограничат на улице Ивана Головко в Пскове 14.12.2022, 16:180 Зоны охраны уникальной усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам 14.12.2022, 16:093 «Каждый день там падают люди»: наледь образовалась на тротуаре в центре Пскова
14.12.2022, 16:070 Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова 14.12.2022, 16:040 Боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA 14.12.2022, 15:570 Свыше 10 домов в Великих Луках останутся без холодного водоснабжения 15 декабря 14.12.2022, 15:540 Не выходить на каток в Финском парке в течение двух дней призвали псковичей
14.12.2022, 15:520 Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске 14.12.2022, 15:480 О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 15:450 Гирлянды длиной 40 метров украсят главную новогоднюю ель Пскова 14.12.2022, 15:410 20-летний пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП
14.12.2022, 15:290 Юные смешные голоса 14.12.2022, 15:274 Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян 14.12.2022, 15:250 Олег Брячак заявил о возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату 14.12.2022, 15:210 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году
14.12.2022, 15:200 Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем 14.12.2022, 15:110 Почти 9 тысяч пачек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники в двух торговых павильонах 14.12.2022, 15:070 Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом 14.12.2022, 15:020 Важное для Псковского музея-заповедника событие уходящего года назвала Светлана Мельникова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru