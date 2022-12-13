Общество

Как выбрать сладкий новогодний подарок, рассказали в Роспотребнадзоре

Как выбрать сладкие новогодние подарки, рассказал Роспотребнадзор на официальном сайте ведомства.

«Важно внимательно отнестись к выбору сладостей и придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок. Сладкие новогодние подарки рекомендуется приобретать в местах организованной торговли: магазинах, супермаркетах, официальных рынках», – отметили в ведомстве.

При покупке следует обратить внимание на упаковку – она не должна быть нарушена, в маркировке должны содержаться следующие сведения:

наименование;

состав;

количество;

дата изготовления;

срок годности;

условия хранения пищевой продукции, в том числе и после вскрытия упаковки;

наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера;

рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

показатели пищевой ценности;

сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов,

единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора. Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров).

Также можно сформировать сладкий подарок самостоятельно. Например, приобрести любимые конфеты детей, добавить к сладостям игрушку (обязательно в упаковке) и красиво оформить, добавили специалисты Роспотребнадзора.

Следует обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, так как содержат меньше сахара по сравнению с другими сладостями. Кроме того, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Важно помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также игрушка не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей, в том числе, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

Сладкий подарок необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.

По требованию продавец подарка обязан предоставить декларации о соответствии, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка.

В случае, если возникли сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, можно обратиться за разъяснениями на всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Во всех российских регионах с 5 декабря работает тематическая «горячая линия» по вопросам качества, безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.

До 16 декабря 2022 года включительно специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Тематическое консультирование граждан проводится по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (8 800 555 49 43), телефонам «горячих линий» управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, а также в консультационных центрах (пунктах) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в регионах.

Номера телефонов по субъектам Российской Федерации в рамках тематической «горячей линии», адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальном сайте территориальных органов Роспотребнадзора.