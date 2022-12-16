Общество

Псковичам напомнили порядок дарения и наследования оружия

Передача оружия другому лицу, минуя подразделение лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии Российской Федерации, влечёт за собой административную и уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Приобретение оружия без соответствующей лицензии незаконно. По закону даритель и одаряемый должны подать заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы. Как правило, получение лицензии занимает около месяца.

Такой же документ необходимо получить и наследнику: оружие включают в состав наследства на общих основаниях, но получить его в руки можно только при наличии соответствующего разрешения.

Оформление дарения и наследование оружия необходимо оформлять подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.