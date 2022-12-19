Введение QR-кодов в связи с активностью вирусов гриппа и ОРВИ не планируется - Роспотребнадзор

Введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ не планируется в России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.
«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», - говорится в сообщении.
По состоянию на 16 декабря в связи с заболеваемостью детей ОРВИ в Псковской области были закрыты 207 классов в 49 школах, 30 групп в 16 детских садах, 4 группы в 2 учреждениях среднего профессионального образования. Полностью закрыты 3 школы и 2 детских сада.