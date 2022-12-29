Общество

Почти 8 млрд рублей предусмотрели на псковское здравоохранение в 2023 году

На здравоохранение в Псковской области в 2023 году предусмотрено 7,6 млрд рублей, это на 136 млн больше, чем в текущем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«675 млн будет направлено на реконструкцию объектов здравоохранения в 4-х приграничных муниципалитетах: почти 500 млн на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения; 170 млн на строительство 34 новых ФАПов. Все долги по ФАПам этого года также будут закрыты. К сожалению, нам не повезло с подрядчиком. Он нас крупно подвёл и не выполнил значительную часть работ в срок», - рассказал губернатор.

Накопительным итогом в 22-23 годах будет построено 98 фельдшерских акушерских пунктов.

Отдельно глава региона отметил, что по итогам согласительных комиссий предусмотрели 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных средств в ФАПах. «Вопрос действительно принципиально важный, благодарю за поправку», - сказал он.

«55 млн направим на строительство быстровозводимых постов станций скорой медицинский помощи», - указал Михаил Ведерников.

На продолжение реализации мер поддержки и привлечения медицинских кадров будет направлено 52,5 млн рублей.

«Также мы предусмотрели финансирование на покупку служебного жилья медицинским работникам. На эти цели направим 35 млн рублей. В этой части хочу отметить проект, который реализуется за рамками областного бюджета, но имеет приоритетное значение для решения кадрового вопроса в сфере медицины Псковской области. В следующем году завершится строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ», - сообщил губернатор.

Если сейчас на медицинском факультете вуза обучается порядка 500 студентов, то благодаря новому корпусу их число увеличится почти в три раза, заметил он. «Это будущие врачи, младший и средний медицинский персонал, которые обеспечат кадрами здравоохранение области», - добавил Михаил Ведерников и подчеркнул, что молодых специалистов необходимо удержать в Псковской области.