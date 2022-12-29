Общество

Почти полмиллиарда рублей направят на финансирование труда и занятости в Псковской области

Почти полмиллиарда рублей направят на финансирование труда и занятости в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Завершая блок социальной политики, коротко отмечу, что финансирование направления труда и занятости остаётся на уровне 2022 года – 446 млн рублей», – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что текущих мер поддержки для области достаточно, занятость остаётся на уровне 2021 года.