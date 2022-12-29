Общество

На реализацию проектов ТОСов в Псковской области направят 50 млн рублей

На реализацию проектов местных инициатив, разработанных ТОСами, в Псковской области предусмотрено 50 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Отмечу вне контекста нашего бюджета, что в целом расходы муниципальных образований запланированы на уровне 7 млрд,

что на 850 млн больше 2022 года. Это заметный шаг вперёд. По инициативе ассоциации мы проиндексировали нормативы на финансирование уличного освещения и установку опор освещения на 50,3 млн (11,7%)», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что со следующего года муниципалитеты будут освобождены от оплаты расходов на уличное освещение на региональных дорогах в границах населенных пунктов, это станет областными полномочиями.

«Финансирование программы поддержки развития местного самоуправления выросло на 12% и составило 112 млн рублей. На реализацию проектов местных инициатив, разработанных ТОСами, предусмотрено 50 млн рублей (на 10 млн рублей больше, чем в 2022 году). На инициативное бюджетирование – 30 млн рублей (сумму также увеличили на 10 млн после обсуждения с депутатами)», - продолжил глава региона.

Почти 10 млн рублей будет направлено на поддержку проектов социально-ориентированных НКО. «Общественный сектор динамично развивается, и уже привлечено в регион свыше 120 млн только за этот год. Будем поддерживать это направление и дальше», - уточнил он.

Почти 22 млн привлекли по конкурсу программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Все средства направят на создание инфраструктуры для самореализации молодежи.