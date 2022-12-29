Общество

Псковская область получит более 900 млн рублей на развитие сельских территорий

Более 900 млн рублей выделят из федерального бюджета на развитие сельских территорий в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Более 900 млн федеральных средств в следующем году мы получим на финансирование программы развития сельских территорий. На эти средства начнётся реализация проектов комплексного развития Плюсского, Дновского, Островского и Порховского районов», – отметил глава региона.

Речь о строительстве и реконструкции очистных сооружений, освещения и тепловых сетей, спортивных площадок, капитальном ремонте водопроводных сетей, общеобразовательных школ, домов культуры, детских садов и библиотеки.

«Программа позволяет решать большой комплекс задач, и мы продолжаем помогать муниципальным командам готовить ПСД для подачи заявок. Подход я неоднократно разъяснял, но снова повторюсь: объём нашей поддержки напрямую зависит от финансовых возможностей отдельных муниципалитетов», – прокомментировал Михаил Ведерников.

Он пояснил, что кто-то может сделать документацию самостоятельно, кому-то необходимо 50% софинансирования, кому-то – 100%. Каждый случай разбирается отдельно вместе с финансовым блоком.

«Что касается суммы поддержки – по итогам этого года примем решение о софинансировании, исходя из остатков на счётах муниципалитетов», – уточнил он.