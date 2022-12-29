Общество

Михаил Ведерников: Впереди непростой год, но мы смотрим в будущее уверенно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время выступления с бюджетным посланием Псковскому областному Собранию назвал предстоящий 2023-й год непростым. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Коллеги, впереди, без сомнений, ещё один непростой год. Но в будущее мы смотрим уверенно. Практика показывает, что наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы на решение самых разных задач», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что системным, кропотливым, постоянным трудом регион сможет добиться и сохранить положительную динамику по всем направлениям.