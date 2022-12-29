Общество

Два великолукских дуба включили в национальный реестр старовозрастных

Национальный реестр старовозрастных деревьев России пополнился представителями из Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил поэт, краевед, фотограф Владимир Павлов.

Фото здесь и далее: Владимир Павлов

Деревья находятся в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района.

Великолучане по собственной инициативе заполнили две заявки и отослали на рассмотрение в программу. По результатам заседания Сертификационной комиссии 22 декабря два Михельсоновских дуба из усадебного парка занесли в «Национальный реестр старовозрастных деревьев России».

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» учреждена и начала работать в 2010 году.

За эти 12 лет всего лишь 8 древних деревьев из Псковской области попали в «Национальный реестр старовозрастных деревьев России». Самое старовозрастное дерево региона на сегодняшний день - 600-летний дуб в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

