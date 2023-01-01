V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши» проходит в Порхове сегодня, 5 января.
Фото здесь и далее: Порховский вестник
Встреча состоялась в городском парке на площади народных гуляний. Открыл фестиваль Глава Порховского района Юрий Семёнов, сообщает газета «Порховский вестник».
«Каша всегда была и будет оставаться истинно русской едой. Благодаря ей наш народ имеет такую неимоверную физическую силу и бодрость духа», - прокомментировал глава района. Участники фестиваля прибыли привезли с собой рецепты приготовления разнообразных каш, угощая гостей фестиваля. Также были выступления артистов.
На мероприятии были озвучены победители в различных номинациях:
Номинация «Солдатская каша»
Номинация «По старинным рецептам»
Номинация «Детская каша»
Номинация «По собственному рецепту»
Приз зрительских симпатий зрители отдали участникам Центра добровольчества.