Общество

V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши» проходит в Порхове

V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши» проходит в Порхове сегодня, 5 января.

Фото здесь и далее: Порховский вестник

Встреча состоялась в городском парке на площади народных гуляний. Открыл фестиваль Глава Порховского района Юрий Семёнов, сообщает газета «Порховский вестник».

«Каша всегда была и будет оставаться истинно русской едой. Благодаря ей наш народ имеет такую неимоверную физическую силу и бодрость духа», - прокомментировал глава района. Участники фестиваля прибыли привезли с собой рецепты приготовления разнообразных каш, угощая гостей фестиваля. Также были выступления артистов.

На мероприятии были озвучены победители в различных номинациях:

Номинация «Солдатская каша»

1 место – Дедовичский многопрофильный техникум

2 место – Центр добровольчества, г. Порхов

3 место – Славковский СКК

Номинация «По старинным рецептам»

1 место - Островский район

2 место – Клуб «Берегиня»

3 место – Химина Мария Дмитриевна

Номинация «Детская каша»

1 место – Порховский музей

Номинация «По собственному рецепту»

1 место – Порховское СКК

2 место – Порховская библиотека

Приз зрительских симпатий зрители отдали участникам Центра добровольчества.