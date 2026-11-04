 
Общество

В псковской Тямше прошла благотворительная ярмарка «Единство в добрых делах»

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В преддверии Дня народного единства в Тямшанском доме культуры прошла окружная благотворительная ярмарка «Единство в добрых делах». Жители округа собрались на праздник, где были организованы флешмобы, творческие номера, конкурсы, игры, мастер-классы и сама ярмарка, где каждый мог приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, вкусности и домашние заготовки, поучаствовать в лотерее. Об этом пишет глава Псковского округа Наталья Федорова на платформе «Макс».

Фото: Наталья Федорова / «Макс»

«Все мы – участники народной ярмарки, - внесли свой небольшой вклад в общее дело, ведь вырученные средства будут направлены на поддержку наших защитников – бойцов Вооруженных сил России. Как и в минувшие годы, наши волонтеры реализуют на собранные средства заявки, поступившие с фронта. Радует, что с каждым годом в ярмарке участвуют все больше жителей округа разных возрастов, люди приходят семьями, понимая значимость единства ради СВОих», - пишет Наталья Федорова.
 

К ярмарке присоединился депутат Государственной Думы Антон Мороз. Глава округа ознакомила Антона Мороза с инфраструктурой Дома культуры, которую ежегодно и последовательно улучшают, в том числе благодаря включенности социальных партнеров - псковского завода «Титан-Полимер».

«ДК является настоящим центром притяжения крупного населенного пункта, а в такие дни – и всего района. Рядом с Домом культуры – Тямшанская гимназия. Осмотрели образовательное учреждение, посетили школьный музей, который на всех гостей неизменно производит сильное впечатление. Благодаря федеральным проектам, региональным программам и вложению средств муниципального бюджета наши дети учатся в современных условиях. В завершении встречи поблагодарила Антона Михайловича за участие в нашем мероприятии, отметила, что мы всегда рады вниманию и деятельной помощи», - поделилась Наталья Федорова.
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