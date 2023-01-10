Общество

Михаил Ведерников: Печорам выпадает исторический шанс пройти серьезное обновление

Совещание по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры прошло в правительстве Псковской области сегодня, 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили со специалистами профильных направлений реализацию комплекса мероприятий. В совещании принял участие и новый вице-губернатор по строительству и ЖКХ Игорь Шатурный, который приступил к исполнению своих обязанностей в правительстве Псковской области.

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Михаил Ведерников в очередной раз обратил внимание, 550-летие Псково-Печерского монастыря и города Печоры — крайне важная дата и для Псковской области, и для всей страны. «Наша общая задача — сделать все, чтобы оправдать ожидания жителей города и гостей области, а также реализовать в полной мере ту беспрецедентную поддержку, которую нам пообещал федеральный центр», — подчеркнул губернатор.

Помимо подготовки насыщенной и яркой программы праздника, обратил внимание глава региона, необходимо привести в порядок инфраструктуру, запустить крупные проекты, что позволит «заложить фундамент для будущего развития всего муниципалитета».

Губернатор рассказал, что в правительство России направлена сводная программа мероприятий, на осуществление которой планируется направить около 2 млрд рублей. Это позволит провести в порядок автостанцию, парки, улицы, дворы и фасады в центре муниципалитета. Он поручил до 10 февраля направить в Минстрой России подтвержденные сметы. «Проследите, чтобы все было сделано вовремя, а еще лучше, чтобы по времени был небольшой запас. Это приоритетная задача на ближайшие две недели», — обратился Михаил Ведерников к председателю комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

Губернатор напомнил и о других масштабных проектах, которые будут реализованы при поддержке федерального центра. В их числе — создание Всероссийского детского центра, на строительство которого планируется направить свыше 2 млрд рублей. Еще один проект по благоустройству Соборной площади и прилегающих улиц будет реализован в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Продолжая тему развития городской инфраструктуры, глава региона проинформировал, что по итогам прошлого совещания принято решение привести в порядок сразу 4 парковые зоны Печор. А в первые дни наступившего года в центре города открылись гостиница и торговые ряды. Основные мероприятия праздничной программы пройдут в Печорах в конце августа, на праздник Успения. Тем не менее, весь 2023 год губернатор назвал для города юбилейным. Например, экскурсионный абонемент на посещение Псково-Печерского монастыря по Пушкинской карте будет работать на протяжении всего года.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в свою очередь ознакомил собравшихся с ходом реставрации памятников архитектуры монастырского комплекса, рассказал о строительстве разных объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, а также дополнительных мероприятиях, которые только планируется реализовать на территории муниципалитета. Например, в настоящее время в Печорах возводятся здания современного медицинского центра, социального центра, будут построены жилые дома для медицинских и педагогических специалистов и модульные дома для туристов и паломников.

В продолжение участники совещания детально рассмотрели осуществление основных инфраструктурных проектов. В их числе благоустройство городской черты, развитие парковых зон и туристской инфраструктуры, капитальный ремонт Детской школы искусств, здания автостанции, а также приведение в порядок дорожной сети. Так, помимо четырех парковых зон в Печорах планируется капитально отремонтировать 26 многоквартирных жилых домов, благоустроить 16 дворовых территорий и 14 общественных пространств, установить около современных 40 контейнерных площадок, гармонично вписанных в городскую застройку. Многие печорские улицы и муниципальные трассы ждет ремонт, будет обновлена система водоснабжения.

«Задачи у нас большие, важные, сложные. Сейчас Печорам выпадает уникальный, исторический шанс пройти серьезное обновление, но при этом сохранить тот дух, который есть у муниципалитета», — заметил Михаил Ведерников.

По его поручению новый вице-губернатор Игорь Шатурный будет проводить еженедельные заседания специализированной региональной рабочей группы, отслеживая этапы выполнения запланированных мероприятий. Рабочие совещания с участием губернатора и митрополита будут идти с периодичностью раз в две недели.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе видео-конференц-связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 28 декабря пообещал приехать в Псковскую область на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря.