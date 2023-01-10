Политика

Назначен вице-губернатор Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ

Заместителем губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ назначен Игорь Шатурный. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Игорь Шатурный. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Он много лет работал на аналогичной позиции в Томской области, где приобрёл большой опыт и значительные профессиональные компетенции во вверенной сфере. Рассчитываю, что в Псковской области Игорь Николаевич достойно справится со всеми поставленными задачами. Желаю успехов!» - отметил глава региона.

Игорь Шатурный родился 6 января 1972 года. В 1993 году окончил геолого-нефтяной факультет Томского политехнического университета. В 1996 году получил второе высшее образование в Томском архитектурно-строительном университете по специальности «Экономика и управление в строительстве».

Трудовую деятельность начал в ОАО «Томскнефть», где прошел путь от экономиста до начальника финансового отдела. В 2001 году назначен заместителем мэра города Стрежевой по экономике, с 2002 года – первым заместителем мэра. В 2004 году занял пост заместителя мэра Томска по экономике. В октябре 2006 года назначен на должность первого заместителя мэра Томска. С 19 декабря 2006 года по 26 июня 2007 года исполнял обязанности мэра Томска. С 27 июня 2007 года - заместитель губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС, сообщается на сайте global-tomsk.ru.

Женат, имеет сына. Супруга – преподаватель английского языка на международном факультете управления ТГУ.