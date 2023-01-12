Общество

Новому вице-губернатору поручили держать на личном контроле подготовку к юбилеям Гдова и Печор

Губернатор области Михаил Ведерников сегодня, 12 января, провел рабочую встречу с новым вице-губернатором Игорем Шатурным, в рамках которой обсуждались ключевые инфраструктурные проекты и приоритетные направления развития ЖКХ, дорожно-транспортной отрасли и строительной сферы Псковского региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор подчеркнул, что благодаря целенаправленной и системной работе с федеральным центром в последние годы Псковская область получает беспрецедентную поддержку по целому ряду направлений, и нацелил нового руководителя на персональное участие в контроле за качеством и сроками реализации социально значимых программ и проектов.

Особое внимание - социальной догазификации и модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе электросетевого хозяйства.

Также в зоне ответственности Игоря Шатурного будет подготовка к 700-летию со дня первого упоминания в летописи города Гдова и 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Обе даты будут отмечаться в этом году.