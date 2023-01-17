Общество

Добровольца наградили за поисковую работу в себежской Идрице

Добровольца отряда «Знамя победы» Виталия Бойко памятным знаком наградил глава администрации поселка Идрица Себежского района Михаил Андреев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении «Поискового движения России».

Фото: Псковское региональное отделение «Поискового движения России»

Поисковика наградили за большой вклад в открытие неизвестных страниц времён Великой Отечественной войны и поисковую работу на территории городского поселения.

Торжественное награждение прошло в администрации Идрицы. С поздравлениями выступили депутат районного Собрания Сергей Зенин, представитель военкомата Евгений Андреев.

«Поисковое объединение поздравляет Виталия Бойко с заслуженной наградой!» - добавили в отделении.