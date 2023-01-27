Общество

Подготовку Печор к празднованию 550-летия обсудили в Минстрое

Подготовку Печор к празднованию 550-летия на встрече с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Многие мероприятия ведутся при значительной федеральной поддержке, поэтому есть много моментов, требующих совместного обсуждения. Работы идут полным ходом, на заключительную стадию выходит подготовка проектно-сметной документации по всем объектам. Обсудили несколько новых идей. Предложили в этом году подвести итоги всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в Печорах. Это могло бы стать хорошим мероприятием по обмену опытом», - написал Михаил Ведерников.

В продолжение встречи Ирек Файзуллиным отметил высокие результаты области в развитии строительства. «Так в прошлом году у нас в эксплуатацию введено 338,1 тысяч квадратных метров жилья», - уточнил глава региона.

В части ЖКХ запланированы строительство и реконструкция на 9 объектах водоснабжения в Пскове, в Великих Луках, в Порхове, Псковском и Великолукском районах.

«Благодарю Министра за системную и деятельную поддержку региона», - добавил Михаил Ведерников.