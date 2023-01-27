Подготовку Печор к празднованию 550-летия обсудили в Минстрое

Подготовку Печор к празднованию 550-летия на встрече с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
В продолжение встречи Ирек Файзуллиным отметил высокие результаты области в развитии строительства. «Так в прошлом году у нас в эксплуатацию введено 338,1 тысяч квадратных метров жилья», - уточнил глава региона.
В части ЖКХ запланированы строительство и реконструкция на 9 объектах водоснабжения в Пскове, в Великих Луках, в Порхове, Псковском и Великолукском районах.
«Благодарю Министра за системную и деятельную поддержку региона», - добавил Михаил Ведерников.