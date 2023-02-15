Общество

О преимуществах системы ДЭГ рассказал Игорь Сопов

О преимуществах системы дистанционного электронного голосования рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM».

Он отметил, что была проведена гигантская работа по подготовке Псковской области к голосованию с помощью ДЭГ, которая началась в декабре 2022 года. В ближайшее время будут напечатаны информационные листовки о системе дистанционного голосования, которые будут раздавать избирателям.

«У нас зарегистрировано порядка 285 тысяч человек, которые имеют страницу на Госуслугах. Мы организуем информационную работу, чтобы люди регистрировались. Это важно, так как аккаунт верифицирован и вы получаете не только услуги ДЭГ, но и всей социальной защиты. Мы хотим провести работу со всеми комитетами и МФЦ. Также с помощью ДЭГ решаются вопросы с отсутствием избирательного участка. Голосовать можно из любой точки», - отметил Игорь Сопов.

Кроме того, до конца года будут установлены еще несколько вышек сотовой связи в тех районах, где ее нет. На каждом избирательном участке будут предусмотрены «флэшки» с мобильным интернетом и ноутбуки, чтобы каждый избиратель мог отдать свой голос. «Мы будем стараться обеспечивать ДЭГ каждого. Электронное голосование больше важно для тех, кто работает, но тем не менее, эта работа проводится и будет продолжаться до Единого дня голосования», - резюмировал председатель облизбиркома.