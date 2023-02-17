Общество

Три парка благоустроят в Печорах к 550-летию монастыря

Три парка благоустроят в центре Печор к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщил глава Печорского района Сергей Тарасик в ходе контрольного выезда представителей власти региона в муниципалитет 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Парк фонарей, дендропарк, также будет благоустроен парк, сейчас так называемый «Треугольник», чтобы встречать гостей. Все земельные участки сформированы, подготовлены, ждём только лета и хорошей погоды, чтобы можно было начать работы», - сказал Сергей Тарасик.

«Договариваемся, чтобы в зимне-весенний период подготовить всю бумажную работу, а как только появится возможность благоустраивать и ремонтировать - сразу приступаем. По срокам – 1 марта – никто не отменял», - подчеркнул заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный.

Глава района согласился и добавил, что всё идëт по плану.

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Напомним, в 2023 году исполняется 550 лет Псково-Печерскому монастырю, который был основан в 1473 году. В регионе началась подготовка к юбилейной дате. В январе губернатор анонсировал, что на преображение Печор планируют направить почти 2 млрд рублей.