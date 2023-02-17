Общество

Почти 750 льготных билетов оформили инвалидам в Псковской области в 2022 году

В 2022 году гражданам, пользующимся правом на федеральные льготы, оформили 748 электронных билетов для бесплатного проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно, 347 человек воспользовались данным правом, чтобы отправиться в санаторий, 401 человек - чтобы добраться до места предоставления высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального форда России по Псковской области.

Для оформления льготных билетов пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона на поезд. Благодаря сервису получение проездных заметно упрощается. После посещения клиентской службы ОСФР по Псковской области информация о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. В результате пассажир сможет оформить бесплатный проездной документ через Интернет, не обращаясь лично в кассу.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.