Общество

Умер политолог Глеб Павловский

Журналист и политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил коллекционер, галерист Марат Гельман* (признан иноагентом)

По его словам, Павловский долго болел. Информации о дате и месте похорон у галериста нет, пишет РИА Новости.

Глеб Павловский - бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — учредитель и главный редактор ряда политических СМИ. Основатель и президент «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году. До 2011 года сотрудничал с администрацией президента России. С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России, говорится в его биографии, опубликованной на «Википедии».

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента