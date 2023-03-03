Общество

Санкции за несоблюдение «дизайн-кода» отменили в Пскове

Санкции за несоблюдение «дизайн-кода» отменили в Пскове. Об этом с очередной сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сессии выступила начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова. Она напомнила, что изменения по части порядка размещения вывесок в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города для улучшения облика архитектурного облика вступили в силу 3 июня 2020 года. Так, в историческом центре города вывески должны были привести в соответствие с дизайн-кодом в течение года, в зоне типовой застройки – в течение двух лет.

Согласно изменениям, которые депутаты согласовали в ходе сессии, предлагается упростить процедуру согласования ранее размещенных конструкций, освободить предпринимателей от штрафных санкций, утвердить более эффективный алгоритм работы.

На сессии присутствовал 21 депутат из 25, изменения они поддержали единогласно.