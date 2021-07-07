Общество

Псковский бизнес может рассчитывать на помощь по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом

Псковские предприниматели могут рассчитывать на софинансирование части затрат по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом с помощью центра «Мой бизнес». Об этом сообщили участники пресс-конференции 7 июля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас на предпринимателей легла нагрузка по приведению вывесок в соответствие с новыми требованиями – так называемым «дизайн кодом», заместитель главы администрации Пскова Павел Волков отметил, что первая активная фаза внедрения дизайн-кода пришлась на лето 2021 года. Дизайн разработан в 2018 году, в 2019 году проходили процедуры согласования, обсуждения с предпринимательским сообществом и общественное обсуждение.

Еще в мае 2020 года совместно с уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым было принято решение разделить введение требований на два этапа – в исторической части города и в зоне типовой застройки. Отсрочка для исторической части закончилась в мае 2021 года, для типовой застройки еще действует. Администрация Пскова совместно ищет возможность облегчить введения новых требований для предпринимателей. В администрации принято решение воздержаться от штрафных санкций и ограничиться предупреждениями. Павел Волков отметил, что предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки от центра «Мой бизнес»

Директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова рассказала, что программа поддержки в виде софинансирования рекламных кампаний в 2020 году активно использовалась и является одной из самых востребованных мер поддержки. В 2020 году она была установлена на уровне 100%, в 2021 году – 50%. Предприниматели, которые проводят рекламные кампании, в том числе связанные с заменой вывески, могут рассчитывать на поддержку. Речь идет не о компенсации, а о софинансировании затрат. Сначала предприниматель должен заключить договор с исполнителем, которому фонд и перечисляет свою долю софинансирования напрямую.