Общество

Магазин «Лес’Ок» открылся на «Стройбазе на Алмазной» в Пскове

Магазин «Лес’Ок» открылся на «Стройбазе на Алмазной» в Пскове. Всё больше людей приходят к выводу, что лучшие строительные материалы те, что даны нам природой.

Фото здесь и далее: Магазин «Лес’Ок»

Вместо железобетона или пенопласта, люди все чаще предпочитают для строительства жилья дерево. В магазине «Лес’Ок» можно приобрести пиломатериалы, будь то доска пола, вагонка, имитация бруса и многое другое с доставкой и оплатой на месте.

Продукция собственного производства:

имитация бруса;

доска пола;

вагонка;

палубная доска;

террасная доска;

блок хаус;

рейка;

доска сырая обрезная (естественной влажности).

Магазин «Лес’Ок» на находится «Стройбазе на Алмазной»: торговый павильон №21, секция 64.