Магазин «Лес’Ок» открылся на «Стройбазе на Алмазной» в Пскове. Всё больше людей приходят к выводу, что лучшие строительные материалы те, что даны нам природой.
Фото здесь и далее: Магазин «Лес’Ок»
Вместо железобетона или пенопласта, люди все чаще предпочитают для строительства жилья дерево. В магазине «Лес’Ок» можно приобрести пиломатериалы, будь то доска пола, вагонка, имитация бруса и многое другое с доставкой и оплатой на месте.
Продукция собственного производства:
Магазин «Лес’Ок» на находится «Стройбазе на Алмазной»: торговый павильон №21, секция 64.