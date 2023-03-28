Общество

Союзное государство проведет молодёжный «Форум смыслов» в Пскове

Тематическая смена молодёжного «Форума смыслов» Союзного государства России и Беларуси пройдёт в Пскове. Об этом сообщил

депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Артём Туров в ходе в ходе совместного заседания комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму в Великих Луках сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Тематические смены молодежного "Форума смыслов" Союзного государства России и Беларуси будут проходить в трёх приграничных с Беларусью областях в России и трёх приграничных областях в Беларуси. Запустить историческую смену хотим уже в текущем году, она пройдёт в Смоленске», - отметил Артём Туров.

В 2024 году подключатся площадки с тематическими сменами «Медиа и журналистика» и «Молодёжная политика». В 2025 году добавятся IT-смена, спортивная смена и смена для молодых предпринимателей.