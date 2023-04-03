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Общество

«ГорДозор»: Приплыли! ВИДЕО

03.04.2023 14:47|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 апреля.

Самая обсуждаемая тема прошлой недели - весенний паводок. В зоне подтопления оказались сразу несколько районов, а в правительстве Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова состоялось расширенное заседание постоянно действующего штаба при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Почему ежегодное половодье на этот раз доставило столько проблем, какие города и веси оказались затоплены и что необходимо предпринять, чтобы улучшить ситуацию в последующие годы и минимизировать последствия от стихии, попробовали разобраться ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Теги: #ПЛН FM #ГорДозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Паводок в Псковской области - 2023 Пик половодья в Псковской области уже пройден - синоптик «ГорДозор»: Приплыли! ВИДЕО Псковские газовики подготовили свои объекты к прохождению весеннего паводка Уровень воды в трех реках Псковской области превышает неблагоприятную отметку Уровень воды в реках Шелонь и Череха снизился в Порховском районе Пострадавшую при паводке дорогу начали ремонтировать в Дедовичском районе Работы по откачке воды продолжают в Неелово-2 Псковичи вынуждены передвигаться на лодках по затопленной деревне Неёлово-2. 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