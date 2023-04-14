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Общество

Уровень воды в реке Ловать в Великолукском районе упал еще на девять сантиметров

17.04.2023 09:51|ПсковКомментариев: 0

Уровень воды в реке Ловать в Великолукском районе упал еще на девять сантиметров. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: глава Великолукского района Алексей Кузьмин / Telegram

«Хорошие новости! Рост уровня воды в реке Ловать остановился. Пик, по данным специалистов, пройден! За двое суток минус девять сантиметров. Ситуацию продолжаем держать на контроле!» – отметил Андрей Беляев.

Ранее сообщалось, что максимальный подъем воды был 431 см и простоял на этом уровне две недели. При этом в Усвятах, где находится верховье реки, за две последние недели уровень воды снизился на 30 см.

Теги: #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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