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Причину подтоплений улицы Николая Васильева выявили в Пскове

Выяснилось, что некоторые ливневые колодцы на улице Николая Васильева в Пскове были засыпаны, сейчас их откапывают в ходе реконструкции улицы. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Параллельно перед фрезерованием проезжей части проводится обследование и прочистка сетей ливневой канализации. Специалисты "Горводоканала" на днях очистили коллектор, а еще обнаружили в обочине несколько засыпанных ливневых колодцев. Сейчас дождеприемники откапывают и промывают. Вот и найдена причина, почему улицу затапливало во время дождей», - рассказал Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что многие дорожные работы помогают выявить в городе такие «забытые» сети. «Постепенно наведем порядок. Напомню, ливневка передана "Горводоканалу" меньше месяца назад. Предприятие активно занялось обслуживанием этих сетей во всем городе», - заметил Борис Елкин.

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Он добавил, что сейчас дорожники готовят к асфальтированию пешеходную зону улицы Николая Васильева.