Общество

Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах

Паводковая обстановка на территории ряда районов Псковской области меняется в лучшую сторону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«В результате мониторинга, проводимого оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, установлено, что по состоянию на 14 апреля паводковая обстановка на территории ряда муниципалитетов Псковской области меняется в лучшую сторону», - сообщили в ведомстве.

Нормализация гидрологической обстановки отмечена в Великолукском и Пушкиногорском районах. Приусадебные участки и автодороги освободились от воды, транспортное сообщение не нарушено.