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Общество

Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах

14.04.2023 14:12|ПсковКомментариев: 0

Паводковая обстановка на территории ряда районов Псковской области меняется в лучшую сторону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. 

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«В результате мониторинга, проводимого оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, установлено, что по состоянию на 14 апреля паводковая обстановка на территории ряда муниципалитетов Псковской области меняется в лучшую сторону», - сообщили в ведомстве. 

 

Нормализация гидрологической обстановки отмечена в Великолукском и Пушкиногорском районах. Приусадебные участки и автодороги освободились от воды, транспортное сообщение не нарушено. 

Теги: #регион60 #МЧС #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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