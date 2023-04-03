Общество

Псковичи делятся первым урожаем весенних грибов в Сети. ФОТО

Псковичи делятся первым урожаем весенних грибов в Сети. Фотографии они публикуют в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Виктория Мясникова / «ВКонтакте»

«И снова тихая охота была на весенние грибочки. Рыбка от нас, рыбаков, отдыхает и мы от неё тоже», - подписала фотографии автор.

Фото: Виктория Мясникова / «ВКонтакте»

Позднее любитель тихой охоты опубликовала способ приготовления только что собранных грибов. «Много возни с чисткой от песка. По консистенции как кальмары-резиновые. Жареные с луком или маринованные - песня», - заметила в комментариях участница группы.

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Небольшой урожай удалось собрать и в Черняковицах. Напомним, саркосцифу алую можно увидеть ранней весной или в феврале после таянья снега на гниющей древесине или других растительных остатка. Отмечается, что гриб демонстрирует экологическое состояние леса. Он не будет расти вблизи больших промышленных городов и шоссейных дорог с интенсивным движением.