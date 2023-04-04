Общество

В Петербурге можно будет жениться ночью

В Санкт-Петербурге с 1 мая по 30 сентября продлят часы работы самых привлекательных ЗАГСов.

Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице будут работать до 23:00. Последняя церемония заключения брака будет начинаться в 23:00 и заканчиваться в 23:20. Такой режим работы сохранится до 30 сентября 2023 года, сообщает «Фонтанка».

«Будем развивать свадебный туризм», - прокомментировал новшество губернатор Александр Беглов.

По статистике в Петербурге с 2014 года наблюдается постоянный рост количества браков, зарегистрированных жителями других регионов. Больше всего невест приезжает в Петербург из Ленинградской области, Москвы и Московской области и Краснодарского края.

Более половины браков, регистрируемых за год, приходится на период белых ночей.